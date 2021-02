Zastanawiasz się jak działa niwelator optyczny?

W tym artykule rozwiejemy wszystkie Twoje wątpliwości! Ale najpierw wyjaśnimy czym to urządzenie tak naprawdę jest.

Niwelator optyczny - co to za urządzenie?

Zanim wyjaśnimy jak działa niwelator, przedstawimy czym jest to urządzenie. Niwelator optyczny to jeden z najprostszych w budowie i bardzo prosty w obsłudze instrument pomiarowy. Jak już sama jego nazwa wskazuje, służy do optycznego niwelowania. Co to znaczy? Możemy wyznaczyć nim różnice wysokości czy samą wysokość punktów pomiarowych.

Jak działa niwelator optyczny - budowa i zasada działania

Każdy niwelator, niezależnie producenta, składa się z dwóch zasadniczych elementów, jakimi są: część nieruchoma, która przykręcana jest do obudowy niwelatora, a także ruchome wahadełko, które zawieszone jest na specjalnych, stalowych taśmach. Wiemy już z czego jest zbudowany, ale jak działa niwelator optyczny? Swobodnie poruszające się wahadełko zawsze wisi pionowo i w odpowiedni sposób załamuje oś optyczną instrumentu. Dzięki temu, nawet niewielkie błędy podczas ustawiania naszego niwelatora optycznego, nie mają wpływu na wynik.